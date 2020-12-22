Киев, , 20:14 — REGNUM Партия «Слуга народа» пока не имеет единой позиции относительно инициативы об отмене ответственности для бизнеса, который отказывается обслуживать население на украинском языке.

Об этом заявил на пресс-конференции сегодня, 22 декабря, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Зеленского заявил, что этот вопрос будет вынесен на заседание фракции в январе, после чего политсила сформирует единую позицию. Он признал, что языковой вопрос вызывает «очень бурные внутренние дискуссии» во фракции.

ИА REGNUM напоминает, что с 16 января 2021 года вся сфера обслуживанияна Украине, включая предоставление образовательных, медицинских и социальных услуг, должна перейти на украинский язык. По закону, обслуживание на «другом языке» допускается, но только по просьбе клиента. За нарушение языкового законодательства предусмотрены штрафы в сумме от 5100 до 6800 грн (180−240 долларов).

Накануне в Верховной раде зарегистрировали законопроект об отмене ответственности для бизнеса, который отказывается обслуживать население на украинском языке. По иронии, авторами инициативы являются почти три десятка депутатов от партии «Слуга народа», наиболее известным из которых является Максим Бужанский.