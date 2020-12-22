Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 20:10 — REGNUM Подаренная в Боснии и Герцеговине российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икона Святителя Николая не имеет отношения к Украине, сообщили 22 декабря в пресс-службе президента Республики Сербской Милорада Додика.

В пресс-службе пояснили, что икона относится к домашним освящённым иконам. К тому же этой иконы нет в списке пропавших икон. Обвинения в адрес Додика, тиражируемые некоторыми массмедиа, являются ложными.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время недавнего визита Лаврова в Боснию и Герцеговину Додик, сербский член президиума республики, подарил российскому гостю икону, на которую тут же свои права заявила Украина.

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