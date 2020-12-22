Москва, , 20:07 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал уходящий 2020 год трудным и заявил о подготовке к выборам в Госдуму, который намечены на 2021 год.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«2020 год выдался трудным. Коронавирус выявил, к чему привела «оптимизация» здравоохранения — к разрушению его системы, и в первую очередь, первичного звена. Люди же оказались фактически один на один с вирусом», — отметил Зюганов.

Еще один итог года — это возращение авторам законопроекта об изъятии детей из семей.

«Ценой огромных усилий и при поддержке общественности нам удалось не допустить изъятия детей из семьи за 24 часа», — сказал парламентарий.

Зюганов напомнил, что КПРФ подготовила свои поправки к Конституции, но они не были поддержаны нижней палатой парламента.

Он также обратил внимание на то, что в 2021 году состоятся выборы, «которые решат судьбу России». Зюганов обратил внимание на то, что для противостояния КПРФ, администрация президента создала на левом фланге 16 партий-спойлеров, а «Единая Россия» готова в том числе не «многодневное голосование», чтобы получить конституционное большинство.

Зюганов уверен, что предстоящая кампания должна стать соревнованием программ и команд.

«Это могут быть честные выборы или холодная война», — добавил он.