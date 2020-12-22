Москва, , 20:06 — REGNUM Истребитель Су-30 Восточного военного округа произвел перехват патрульного самолета OP-3C ВВС Японии над акваторией Охотского и Японского морей, сообщает 22 декабря российский Национальный центр управления обороной.

Японский воздушный разведчик был обнаружен техническими средствами контроля воздушного пространства на подходе к государственной границе России над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — указано в сообщении российских военных.

Истребитель Су-30 сопровождал японский самолет, пока тот не изменил курс и не начал удаляться от границы России. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

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