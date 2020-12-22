Банги, , 19:52 — REGNUM Крупное военное столкновение произошло 22 декабря в районе города Бамбари (Центрально-Африканская Республика), сообщает Corbeau News.

В центральных кварталах населённого пункта боевые действия ведут военные национальной армии ЦАР и незаконные вооружённые формирования. В Бамбари фиксируются сильные разрушения.

Добавим, что Бамбари расположен в 389 км к северо-востоку от Банги (столица ЦАР). Командование боевиков находится в населённом пункте Боссембеле на севере от Банги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обострение в ЦАР произошло в преддверии президентских и парламентских выборов в республике. Незаконные вооружённые формирования мобилизовал экс-президент республики Франсуа Бозизе, не допущенный до выборов.

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