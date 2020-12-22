Аддис-Абеба, , 19:36 — REGNUM Договорённость об урегулировании спора, касающегося границы Судана и Эфиопии, достигнута двумя республиками, сообщает 22 декабря Anadolu.

По словам пресс-секретаря эфиопского МИД Дины Муфти, все проблемы Аддис-Абеба и Хартум договорились решить «мирным путём». Она отметила, что вопрос границ с Суданом не является проблемой межправительственного характера.

Читайте также: Военные Судана снова обвинили Эфиопию в нападении

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на границе Эфиопии и Судана есть спорная территория — округ Фашага в восточной части Судана. Вопрос решается совместной демаркационной комиссией.

При этом граждане Эфиопии продолжают незаконно селиться в Фашаге. Это место находится рядом с регионом Тыграй (Эфиопия), в котором с начала ноября продолжаются боестолкновения.

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры между представителями Судана и Эфиопии начались в Хартуме