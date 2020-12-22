Вашингтон, , 19:00 — REGNUM США ввели в действие новые ограничительные меры против Сирии, сообщает 22 декабря официальный сайт министерства финансов США.

Новые санкции введены в отношении Центробанка Сирии.

Кроме того, под действие ограничительных мер Вашингтона попали еще семь физических лиц и девять компаний, работающих в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон продолжает обвинять законное правительство Сирии в «подавлении народа» и «жестокостях». Наряду с этим военные США продолжают удерживать и грабить ряд нефтяных месторождений Сирии.

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