Екатеринбург, , 19:13 — REGNUM Нынешняя система назначения муниципальных глав в Свердловской области является эффективной, заявил губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции.

Чиновник напомнил, что данная система работает всего несколько лет, и делать выводы о её работе пока рано. «Если в ней что-то будет сбоить, возможно, вернемся к этому вопросу», — предложил губернатор.

По мнению Куйвашева, свердловскими муниципалитетами сейчас руководят эффективные мэры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Высокинский покинул пост главы Екатеринбурга по предложению губернатора. Экс-мэр Екатеринбурга станет первым вице-губернатором Свердловской области.

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