Тегеран, 22 декабря 2020, 18:58 — REGNUM Организация гражданской авиации Ирана опубликовала окончательный технический отчёт по делу о самолёте Boeing компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сбитом над Тегераном в начале 2020 года. Об этом сообщает 22 декабря Tasnim News Agency.

Крушение самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном
Крушение самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном
(сс) Sadegh Nikgostar

Иранские эксперты пришли к выводу, что самолёт был поражён зенитной ракетой, выпущенной по причине человеческой ошибки.

Сообщение в формате видеоконференции было передано представителям стран, чьи граждане находились на борту сбитого самолёта.

Напомним, ранее о готовящемся к публикации техническом отчёте заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

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