Москва, 22 декабря 2020, 18:54 — REGNUM Ещё 300 российских инструкторов направлены в ЦАР для обучения военнослужащих национальной армии республики, сообщили 22 декабря в пресс-службе МИД РФ.
«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центрально-Африканской Республики оперативно откликнулась на просьбу её руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — говорится в сообщении.
Москва направила уведомление на эту тему в Комитет Совбеза ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР.
Российское ведомство пояснило, что решение направить инструкторов принято в связи с тяжёлой обстановкой в африканском государстве. Обстановка накаляется в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на 27 декабря.
Москва отмечает, что оппозиция, возглавляемая экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе, который не смог зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, «мобилизовала своих сторонников и незаконные вооружённые формирования для организации «похода» на столицу ЦАР».
На этом фоне лидеры шести группировок решили выйти из договора, который был заключён ими в начале февраля прошлого года с руководством республики.
«Продвижение по территории страны военизированных группировок, действия которых хорошо скоординированы и подпитываются извне, приобрело характер массированной атаки с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса», — сообщили в МИД РФ.
Эти группировки проводят захват населённых пунктов в ЦАР, разгоняют органы исполнительной власти. Москва призвала «все конструктивные политические силы ЦАР к диалогу».
Напомним, в марте 2018 г. в ЦАР были направлены пять российских военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики. В настоящее время в республике функционирует российский военный центр обучения и подготовки.
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