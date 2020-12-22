Москва, , 18:54 — REGNUM Ещё 300 российских инструкторов направлены в ЦАР для обучения военнослужащих национальной армии республики, сообщили 22 декабря в пресс-службе МИД РФ.

«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центрально-Африканской Республики оперативно откликнулась на просьбу её руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — говорится в сообщении.

Москва направила уведомление на эту тему в Комитет Совбеза ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР.

Российское ведомство пояснило, что решение направить инструкторов принято в связи с тяжёлой обстановкой в африканском государстве. Обстановка накаляется в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на 27 декабря.

Москва отмечает, что оппозиция, возглавляемая экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе, который не смог зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, «мобилизовала своих сторонников и незаконные вооружённые формирования для организации «похода» на столицу ЦАР».

На этом фоне лидеры шести группировок решили выйти из договора, который был заключён ими в начале февраля прошлого года с руководством республики.

«Продвижение по территории страны военизированных группировок, действия которых хорошо скоординированы и подпитываются извне, приобрело характер массированной атаки с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса», — сообщили в МИД РФ.

Эти группировки проводят захват населённых пунктов в ЦАР, разгоняют органы исполнительной власти. Москва призвала «все конструктивные политические силы ЦАР к диалогу».

Напомним, в марте 2018 г. в ЦАР были направлены пять российских военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики. В настоящее время в республике функционирует российский военный центр обучения и подготовки.

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