Москва, 22 декабря 2020, 18:56 — REGNUM Сторонники «партии войны» в Киеве призывают к решению проблемы Донбасса силовым путём. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщила 22 декабря пресс-служба МИД РФ.
Дипломат прокомментировал интервью украинского генерала, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса одному из украинских изданий.
Он напомнил, что Украина планомерно вычёркивает жителей Донбасса из жизни страны. Причём речь идёт не только о людях, живущих на территории ДНР и ЛНР, а и о людях на подконтрольных территориях, которых лишили права участвовать в местных выборах на Украине.
Напомним, ранее в МИД Украины заявили о том, что РФ «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины», помогая Донбассу.
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