Москва, , 18:56 — REGNUM Сторонники «партии войны» в Киеве призывают к решению проблемы Донбасса силовым путём. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщила 22 декабря пресс-служба МИД РФ.

Дипломат прокомментировал интервью украинского генерала, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса одному из украинских изданий.

«В 2020 году для решения политических аспектов Киевом не сделано ровным счетом ничего, кроме имитации прогресса. Единственное, на что оказалась способна Верховная рада, — формально продлить недействующий закон об особом статусе Донбасса на один год», — отметил Лукашевич.

Он напомнил, что Украина планомерно вычёркивает жителей Донбасса из жизни страны. Причём речь идёт не только о людях, живущих на территории ДНР и ЛНР, а и о людях на подконтрольных территориях, которых лишили права участвовать в местных выборах на Украине.

«В Киеве открыто заявляют, что предусмотренной Минскими соглашениями амнистии участников событий в Донбассе не будет, а вместо предоставления политических гарантий населению региона будет применяться концепция «переходного правосудия», — добавил постпред РФ.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили о том, что РФ «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины», помогая Донбассу.

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