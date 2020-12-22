Киев, 22 декабря 2020, 18:57 — REGNUM В 2020 году Украина достигла «успеха» на семи направлениях. Об этом написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба 22 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
Первым «успехом» стало укрепление безопасности страны:
Кулеба упомянул первую продажу США Украине противотанковых комплексов Javelin и катеров класса Mark VI, а также соглашения Украины с Турцией и Великобританией.
Министр считает большим достижением Украины её антироссийскую политику:
Кулеба также назвал «успехами» Украины борьбу с COVID-19, освобождение граждан Украины из иностранных тюрем, создание формата «Люблинский треугольник», помощь экспортёрам и завершение первого этапа «большой цифровизации».
Напомним, ранее в МИД Украины осудили помощь России Донбассу, назвав её «грубым нарушением законодательства Украины, её суверенитета и территориальной целостности».
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