Киев, , 18:57 — REGNUM В 2020 году Украина достигла «успеха» на семи направлениях. Об этом написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба 22 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Первым «успехом» стало укрепление безопасности страны:

«Украина стала партнёром с расширенными возможностями НАТО и вошла в клуб шести ближайших партнёров Альянса в мире», — написал он.

Кулеба упомянул первую продажу США Украине противотанковых комплексов Javelin и катеров класса Mark VI, а также соглашения Украины с Турцией и Великобританией.

Министр считает большим достижением Украины её антироссийскую политику:

«Не дали РФ ослабить санкции под предлогом COVID-19 и добились усиления санкционного давления», — написал чиновник.

Кулеба также назвал «успехами» Украины борьбу с COVID-19, освобождение граждан Украины из иностранных тюрем, создание формата «Люблинский треугольник», помощь экспортёрам и завершение первого этапа «большой цифровизации».

Напомним, ранее в МИД Украины осудили помощь России Донбассу, назвав её «грубым нарушением законодательства Украины, её суверенитета и территориальной целостности».

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