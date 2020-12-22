Рабат, , 18:36 — REGNUM Самолет авиакомпании El Al с делегациями Израиля и США прибыл в Марокко, 22 декабря сообщает агентство Reuters.

Первый авиарейс после соглашения о нормализации отношений между Марокко и Израилем вылетел из Тель-Авива и прибыл в Рабат, где состоятся трехсторонние переговоры.

Американскую делегацию возглавляет Джаред Кушнер, зать и советник президента США Дональда Трампа. Израильскую делегацию — Меир Бен-Шабат, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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