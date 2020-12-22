Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Необъявленный визит в Афганистан нанёс исполняющий обязанности американского министра обороны Крис Миллер, сообщили 22 декабря в пресс-службе оборонного ведомства.

В Кабуле Миллер провёл переговоры с афганским президентом Ашрафом Гани. Его визит не был анонсирован «по соображениям безопасности».

Напомним, в начале ноября президент США Дональд Трамп отправил Марка Эспера в отставку с поста главы Пентагона. И.о. главы ведомства был назначен заместитель Эспера Миллер.

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