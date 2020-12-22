Вашингтон, 22 декабря 2020, 18:06 — REGNUM Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что «не удивится», если новый штамм коронавируса уже проник из Великобритании в США, 22 декабря передает ABC News.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за нового штамма SARS-CoV-2 десятки стран мира полностью или частично закрыли границы с Британией.
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