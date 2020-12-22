Москва, , 17:54 — REGNUM Взаимодействие в сфере специальных служб, а также проведение в 2022 году Чемпионата мира по футболу обсудили в Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и вице-премьер Катара Мохаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, сообщает 22 декабря пресс-служба Совбеза РФ.

Отмечено, что особое внимание уделялось обмену опытом в деле обеспечения безопасности крупных спортивных мероприятий.

«Отдельное внимание уделено сотрудничеству по линии спецслужб и правоохранительных органов, а также обмену опытом по обеспечению безопасности в ходе проведения крупных спортивных мероприятий в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались торгово-экономические отношения России и Катара.

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