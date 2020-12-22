Москва, , 17:45 — REGNUM В Госдуме приветствовали предложение ЦБ отменить обязательные платежи на накопительные пенсии по ряду причин.

«В стране с такими доходами, как у нас, никаких накопительных пенсий быть не может. Граждане не накапливают ничего, и доля пенсионных накоплений не превышает 4% ВВП (в странах с накопительной системой это 80−120% ВВП). В результате накопительной системой пользуется менее 100 тысяч человек из сорока миллионов российских пенсионеров», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в ТГ-канале.

В целом, по его мнению, всю эту авантюру надо заканчивать, тем самым закрывая искусственный дефицит Пенсионного фонда и повышая пенсионные выплаты людям.

При этом, уверен депутат, высокооплачиваемая часть общества (авиадиспетчеры, летчики, квалифицированные рабочие, военные и прочие) должна иметь право на добровольную накопительную пенсию, причем даже с некоторым государственным софинансированием.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накопительная пенсия к 2024 году перестанет существовать юридически, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе встречи с участниками финансового рынка.