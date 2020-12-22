Ереван, , 17:50 — REGNUM Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, в том числе Ованнес Худоян, не смогли участвовать в судебном заседании по «делу 1 марта», поскольку приняли участие в протестах, передаёт 22 декабря Sputnik.

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В результате судебное заседание по делу Кочаряна, которое планировалось провести сегодня, 22 декабря, пришлось отложить до 19 января (13:00 по местному времени).

Худоян «Мы представили заявление судье, сообщив, что будем участвовать в акциях неповиновения. Именно поэтому не явились на заседание».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело «1 марта» расследуется в Армении с 2018 года. Бывшего президента Кочаряна обвиняют в несанкционированном применении силы против оппозиции в ходе протестов 1−2 марта 2008 г., когда погибли десять человек.

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