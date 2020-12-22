Москва, , 17:21 — REGNUM Закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов подписан сегодня, 22 декабря, российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Прописывается, что президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

По новому закону, в России для лишения экс-президента неприкосновенности против него должны быть выдвинуты обвинения в государственной измене или в совершении другого тяжкого преступления.

Обвинения в госизмене «или совершении иного тяжкого преступления» должны быть выдвинуты Госдумой, соблюдение же порядка выдвижения обвинения должно быть подтверждено Верховным и Конституционным судами. Решение о лишении неприкосновенности должны принять две трети от общего числа парламентариев обеих палат парламента (Госдумы и Совфеда) по инициативе не менее одной трети парламентариев.

Напомним, до сих пор обвинение против экс-президента РФ должен был выдвигать Следственный комитет России — в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления в период исполнения им президентских полномочий.

Госдума давала согласие на лишение неприкосновенности, рассмотрев представление СКР, после чего решение принималось Совфедом.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед одобрил закон о широких гарантиях экс-президенту