Москва, , 17:13 — REGNUM Россия из-за скандала, раздуваемого вокруг «отравления» Навального, в качестве ответных мер запретила въезд на свою территорию ряду сотрудников правительства Германии, сообщает 22 декабря информагентство Dpa.

Кроме того, агентство утверждает, что в рамках этого же скандала послов Германии, Франции и Швеции вызывали в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специализированные лаборатории ФРГ заявили о подтверждении «отравления» Навального боевым ядом группы «Новичок», формула которой отсутствует в списках веществ, запрещенных Организацией по запрету химоружия (ОЗХО).

При этом не было приведено никаких обоснований такого вывода, а на официальный запрос России ни ОЗХО, ни правительство Германии до сих пор не дали никакого вразумительного ответа.

В правительстве Германии при этом заявили, что скрывают результаты анализов, взятых у Навального, по его же требованию.

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