Ереван, , 17:11 — REGNUM Об освобождении мэра города Гориса (Армения) Аруша Арушаняна из-под стражи написала 22 декабря его адвокат Ирина Йолян в Facebook.

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По её словам, суд сегодня, 22 декабря, принял решение о незаконности задержания Арушаняна.

Напомним, Арушанян был задержан в ночь на 21 декабря в связи с призывами к жителей Сюникской области перекрыть трассу из Еревана. Таким образом планировалось перекрыть проезд армянскому премьер-министру Николу Пашиняну.

Трасса действительно оказалась перекрыта, так что Пашинян не смог попасть в Сюникскую область. В Армении продолжаются протесты с требованием отставки Пашиняна.

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