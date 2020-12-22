Киев, , 17:02 — REGNUM В МИД Украины прокомментировали слова президента России Владимира Путина по поводу помощи Донбассу. Соответствующее заявление украинских дипломатов опубликовано 22 декабря на сайте издания «Гордон».

"Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права — прекратит «агрессию» против Украины, выведет свои войска и наёмников с «временно оккупированных территорий», — сказано в заявлении.

Украинские дипломаты отметили, что расценивают любую гуманитарную помощь РФ Донбассу как «грубое нарушение законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности».

Напомним, война в Донбассе началась в 2014 году, после того как в Киеве произошёл госпереворот и новый незаконный режим направил ВСУ на подавление недовольства жителей региона. При этом украинская пропаганда продолжает обвинять РФ в некой «агрессии», а также в наличии неких «войск» на территории Донбасса. Отметим, что никаких доказательств существования «войск РФ» в Донбассе Киев не может предоставить уже более шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук обвинил Россию, ДНР и ЛНР в блокировании переговорного процесса по Донбассу.

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