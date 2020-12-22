София, 22 декабря 2020, 19:53 — REGNUM В понедельник, 21 декабря, албанское новостное агентство Telegrafi опубликовало заявление заместителя премьер-министра и министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова о том, что «любой нормальный человек признает, что македонской идентичности не было до 1944 года».
По словам Каракачанова, в Северной Македонии должны появиться болгарские СМИ, поскольку в настоящее время там работают только сербские и «все виды» СМИ, кроме болгарских. За 30 лет со дня провозглашения независимости Македонии ни одно болгарское СМИ не получило лицензии в Македонии.
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