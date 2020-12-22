София, , 19:53 — REGNUM В понедельник, 21 декабря, албанское новостное агентство Telegrafi опубликовало заявление заместителя премьер-министра и министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова о том, что «любой нормальный человек признает, что македонской идентичности не было до 1944 года».

Красимир Каракачанов Вы не можете кусать руку, которая вас поддерживает и протягивается к вам по доброй братской воле, в прямом смысле. Братья, потому что мы один народ и говорим на одном и том же языке. Все, что они говорят и рассказывают мне в связи со своей древней идентичностью, любой нормальный человек, который прочитал больше пяти страниц по истории Македонии знает, что такая, македонская, отделенная от болгарской, идентичность, не существовала до 1944 года.

По словам Каракачанова, в Северной Македонии должны появиться болгарские СМИ, поскольку в настоящее время там работают только сербские и «все виды» СМИ, кроме болгарских. За 30 лет со дня провозглашения независимости Македонии ни одно болгарское СМИ не получило лицензии в Македонии.

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