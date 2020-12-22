Сараево, , 16:54 — REGNUM В последнее время в двухсторонних отношениях России с Боснией и Герцеговиной происходило несколько случаев, которые привлекли внимание и журналистов, и политиков, и всего международного сообщества. Об этом ИА REGNUM рассказала доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова. Первый такой случай — это отказ двух членов президиума Боснии и Герцеговины встречаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сараево, второй — скандал, который разгорелся вокруг трёхсотлетней иконы в позолоченном окладе — подарка члена президиума БиГ Милорада Додика Лаврову, сообщила эксперт.

Напомним, что Лавров 14 и 15 декабря посетил с официальным визитом Боснию и Герцеговину. Несмотря на то, что визит носил запланированный характер, члены президиума БиГ от бошняков и хорватов Шефик Джаферович и Желько Комшич отказались встречаться с главой российской дипломатии потому, что он якобы проявил неуважение к государству Босния и Герцеговина, встретившись в первую очередь с представителем Республики Сербской Милорадом Додиком. По отъезде Лаврова из Сараева разгорелся новый скандал — Украина предъявила претензии на икону, заявив о том, что на задней стороне иконы есть печать, которая доказывает ее подлинность и принадлежность УССР. МИД России принял решение вернуть икону дарителям, чтобы её история была уточнена по линии Интерпола.

Гуськова отметила, что на иконе стоит штамп: «Украинская ССР, Народный комитет образования Укрнаука, Одесская краевая комиссия», и это значит, что икона принадлежала прежде всего СССР и одной из социалистических республик в его составе.

«Поэтому возникает вопрос, как такая икона могла оказаться сегодня в Боснии и Герцеговине. Вполне возможно, что она была куплена на одном из аукционов. Но эти данные подтвердит или опровергнет Интерпол, на который надеется российская сторона, чтобы выяснить происхождение этой иконы. Тогда и будет понятно, необходимо ли возвращать икону Украине, как того требует украинская сторона. Мне кажется, что главная цель Украины — снова появиться в средствах массовой информации, чтобы обвинить в чем-то Россию. Можно посмотреть на это событие и с другой стороны: икона находилась на Украине в годы Второй мировой войны, её, скорее всего, вывезли из СССР фашисты, потом её много раз перепродавали, и Додик решил вернуть икону владельцам — правопреемнику СССР — Российской Федерации», — рассказала Елена Гуськова.

По словам эксперта, внешне вся эта развязанная в СМИ кампания выглядит как провокация, направленная непосредственно против Милорада Додика, ведущего независимую политику, против Республики Сербской и против России, которая мешает Западу на Балканах. «И поэтому очень важно выяснить, как именно икона попала в Боснию и Герцеговину, — продолжила Гуськова. — Мы знаем, что в истории было много случаев, когда какие-то важные и ценные предметы искусства кружили по миру и оказывались в разных странах, а потом возвращались к своему законному владельцу. Претензии Украины страдают аргументацией — она сама не знает, где именно хранилась икона (в храме, в музее?), кому принадлежала и когда она пропала с украинской территории. Пока известно лишь одно — в 1937—1946 гг. икона находилась в СССР, на Украине».

«До выяснения всех обстоятельств появления иконы в Боснии и Герцеговине не надо накалять страсти, представлять событие как конфликт с серьёзными последствиями. Мы уверены, что эта история не может разрушить отношения между Россией и Республикой Сербской, которые стабильны уже более двух десятилетий. А вот Сараево очень серьёзно осложнило отношения с Москвой, не подумав о последствиях. Это говорит о том, что политику самой БиГ, особенно её мусульманской части, ведут очень неопытные политики и дипломаты, которые не смотрят в будущее. Угождая Западу, неумно портить отношения с Россией», — подытожила Елена Гуськова.