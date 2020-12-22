Москва, , 16:48 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за клевету, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

«СМИ чтят Уголовный кодекс. У нас вся клевета переместилась в интернет, и эта клевета практически не наказуема. Клеветники скрываются за никнеймами, кличками, подписываясь чужими именами, надеются на вседозволенность», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

«Если речь идет о врачах, но они не названы по фамилии — это что? Не клевета? Все прекрасно понимают, о ком идет речь. Я предлагаю даже за клевету в отношении нескольких человек, которые не поименованы конкретно, привлекать к уголовной ответственности», — сказал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что любой в такой ситуации может подать иск в суд.

В ходе дискуссии парламентарии обратили внимание на то, что часто встречаются эмоции в отношении принятого закона, работы депутатов — подпадут ли эти высказывания под нормы о клевете?

«Тут надо отличать клевету от оскорбления», — посоветовал Вяткин, отметив, что «словом и убить можно».

Уголовное наказание дополняется квалификационными составами: за клевету в СМИ и интернете, включая соцсети, за клевету о наличии опасной болезни, отдельное наказание предусматривается за клевету с использованием служебного положения, а также за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления. Максимальное наказание составит лишение свободы на срок до пяти лет.

Предлагаемые изменения обеспечат дифференциацию и индивидуализацию наказания, с учетом степени общественной опасности деяния, отмечает профильный комитет Госдумы по госстроительству.

В 2011 году положения статьи Уголовного кодекса «Клевета» были декриминализированы.

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