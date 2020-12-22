Москва, , 16:39 — REGNUM Поручения президента РФ по итогам заседания Госсовета станут приоритетом фракции «Единая Россия» в Госдуме на весеннюю сессию в 2021 году, заявил глава фракции Сергей Неверов.

«Я не сомневаюсь, что после обсуждения в рамках Государственного совета, которое пройдет в ближайшие дни, будут даны определенные поручения президентом. И естественно, это тоже ляжет в перечень приоритетных законопроектов, если будет требоваться законодательное обеспечение этих решений. И это тоже будет обозначено у нас в приоритете в весеннюю сессию», — заявил Неверов в ходе брифинга.

Как ожидается 23 декабря состоится проведение совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.