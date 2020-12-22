Москва, , 16:36 — REGNUM Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС и четыре стратегических бомбардировщика Хун-6К ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, сообщает 22 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

«Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», — указано в сообщении военного ведомства.

Отмечено, что это второе совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проведенное силами ВВС России и Китая.

Впервые совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями два российских Ту-95МС и два китайских Хун-6К провели 23 июля 2019 года. Тогда истребители южнокорейских ВВС пытались помешать их пролету.

«В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено», — подчеркнули в Минобороны России.

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