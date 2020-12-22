Скопье, , 20:44 — REGNUM В понедельник, 21 декабря, было опубликовано интервью президента Северной Македонии Стево Пендаровского газете «Коммерсантъ», в котором политик прокомментировал процесс евроатлантической интеграции своей страны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что Болгария намерена использовать процесс вступления Македонии в Евросоюз для того, чтобы поднять несколько тем, которые она уже не сможет использовать после вступления страны в альянс.

По словам Пендаровски, София попыталась заблокировать также и процесс вступления Северной Македонии в НАТО, однако это ей не позволили сделать западные силы, которые для этого слишком пекутся о своих геостратегических интересах.

Политик подчеркнул, что Северная Македония является страной — кандидатом на вступление в Евросоюз с 2005 года, однако не могла продвинуться на пути евроинтеграции из-за противостояния с Грецией из-за названия страны.

Политик подчеркнул, что в 2020 году первая межправительственная конференция в рамках переговорах о вступлении Северной Македонии в Евросоюз не состоялась из-за претензий Софии к Скопье, и добавил, что в Скопье не готовы идти на уступки по вопросу идентичности, в чем едины и партии власти, и оппозиция.

Комментируя вступление страны в НАТО, которое завершилось в марте этого года, политик подчеркнул, что для Македонии вступление в альянс — синоним безопасности и гарантия территориальной целостности.

Политик отметил, что ни одна из стран бывшего социалистического блока, вступившая в НАТО, не избежала осуждения со стороны России, однако вступление Северной Македонии в НАТО не привело к ухудшению отношений между Москвой и Скопье, хотя и привело к снижению динамики политических контактов между странами.

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