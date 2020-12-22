Скопье, , 23:48 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 21 декабря заявил, что проведение переписи населения в 2021 году обойдется стране в 8,5 миллиона евро.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Заев назвал проведение переписи в 2021 году приоритетом правительства, поскольку в 2011 году оно провалилось из-за бойкота македонской оппозиции.

По словам политика, проведение переписи 2021 году будет на 5 миллионов евро дешевле, чем в 2011.

Последняя перепись населения в Северной Македонии происходила в 2004 году. Бойкот переписи частью македонского населения связан с нежеланием признавать увеличение доли албанского населения в стране и подсознательным (или даже осознанным) страхом перед повторением косовского сценария.

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