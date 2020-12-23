Москва, , 00:04 — REGNUM Решение Генпрокуратуры Белоруссии возбудить уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции «по факту создания экстремистского формирования и руководства им» вызвало обсуждение в сети. Граждане выразили своё отношение 22 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Осталось за малым, но самым трудным к исполнению — задержать всю стаю во главе с атаманшей и рассадить по камерам в ожидании приговора», — считает Сергей Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что внутриполитическая ситуация в Белоруссии зашла в тупик. Граждане отметили, что протестные акции проходят до сих пор, но своих целей протестующие так и не добились, а власти так и не смогли подавить оппозиционные настроения в республике.

«Я думаю, если люди вышли на протест одним днём тогда, по моему мнению, это просто протест против действий (бездействия) кого-либо или чего-либо. В тоже время, на мой взгляд, если протесты продолжаются на протяжении долгого времени, тогда как мне кажется, либо это хорошо организованная группа, финансируемая зарубежными спонсорами или просто, на мой взгляд, отчаяние людей на действие нынешнего режима по узурпации власти, если это имело место быть. В любом случае противостояние, по моему мнению, будут продолжаться до тех пор, пока в стране будет существовать система «кнута и пряника и право одного человека решать, как народу жить!», — пишет пользователь под псевдонимом «Игорь».

Некоторые комментаторы поприветствовали данное решение белорусской Генпрокуратуры. Граждане уверены, что таким образом в стране прекратится постоянное нарушение законодательства со стороны оппозиции.

«Давно пора. Тётка, не приходя в сознание, с подачи своих забугорных хозяев, настойчиво пытается нанести вред белорусскому народу, многократно нарушая законы страны. Такие должны или в тюрьме сидеть, или за бугром побираться», — написала Елена Ч.

Ряд граждан заявил о том, что к таким жёстким действиям руководству Белоруссии необходимо было прибегнуть уже давно. Граждане уверены, что протестная активность ан территории республики осуществляется только в интересах иностранных государств, но точно не народа республики.

«Правильно делаешь Батька. Надо было раньше и пожёстче с этими приспешниками Польше, Литве и всем ЕС!», — пишет Иосиф А.

Напомним, 21 декабря Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции «по факту создания экстремистского формирования и руководства им».