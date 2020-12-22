Варшава, , 16:30 — REGNUM В министерстве иностранных дел Польши призвали жителей страны избегать зарубежных поездок. Как подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве, поездки могут привести к ряду серьезных проблем. Об этом сообщается на официальной странице министерства в соцсети Twitter.

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»Призываем граждан Польши воздержаться от посещений зарубежных стран, потому что это может принести им ряд серьезных проблем. В частности, трудности с возвращением в страну, с ограничением движения через границу и с обязательством пройти медицинское обследование или карантин», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее об ужесточении социальных ограничений внутри страны объявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский. С 28 декабря по 17 января в республике вводится запрет на передвижения детей и подростков до 16 лет по улицам и общественным местам с 8 часов утра до 16 часов вечера; будут закрыты торговые центры, за исключением основных продуктовых магазинов и аптек; закрыты будут также отели, кроме гостиниц для медицинского персонала; не будут работать горнолыжные трассы и спортивная инфраструктура для массового отдыха и посещения. А все, кто прибыл в Польшу из третьих стран, в том числе стран ЕС, будут обязаны пройти 10-дневный карантин.