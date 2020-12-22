Махачкала, , 16:29 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов признался, что не точно знает, чем вызвано желание врио министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова уйти в отставку. При этом руководитель региона назвал объективной критику, которая звучит в адрес министра.

Сегодня, 22 декабря, стало известно, что Гаджиибрагимов написал заявление об освобождении от должности. Он возглавлял минздрав Дагестана с середины мая 2018 года, а с конца ноября текущего года работал в статусе временно исполняющего обязанности министра до формирования нового состава правительства региона.

«У нас министр здравоохранения обратился с пожеланием об освобождении от должности. Я не знаю, что повлияло. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли, может быть, тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов [по борьбе с коронавирусом]», — сказал Меликов в ходе совещания в правительстве региона.

Глава Дагестана поручил председателю правительства республики Абдулпатаху Амирханову определиться с исполняющим обязанности министра здравоохранения.

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