Приштина, , 20:27 — REGNUM Центральный избирательный комитет Косово 19 января сообщил о том, что 10 тысяч 720 заявок представителей косовской диаспоры на участие в досрочных выборах 14 февраля уже одобрены.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего поступило свыше 14 тысяч заявок, из них свыше 13 тысяч уже были проверены на действительность.

2 тысяч 426 заявок нуждаются во внесении дополнений и прикреплении документации.

Ставку на диаспору делают фавориты предвыборной гонки — лидер оппозиции Альбин Курти и вступившее в коалицию с его партией «Движение за самоопределение» общественное движение «Дерзай» Вьосы Османи.

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