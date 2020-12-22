Варшава, , 16:26 — REGNUM Вице-премьер-министр Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что «вышвырнет из правительства любого, кто откажется от вакцинации от COVID-19». Об этом 22 декабря передает Wprost.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Качиньский заявил, что руководству Польши необходимо со всей серьезностью отнестись к вакцинации населения, потому что только это, по его мнению, способно избавить страну от пандемии.

Журналисты издания отмечают, что Качиньский с гневом отреагировал на открытый отказ члена правительства Януша Ковальского проходить вакцинацию. «Каждый член правительства должен пройти вакцинацию, потому что мы подаем пример всему населению. Чтобы победить пандемию, вакцина должна охватить как можно больше польского населения. А здесь в правительстве уже начинаются какие-то разногласия и противоречия по такому важному вопросу. Их не должно быть», — заявил вице-премьер-министр.

Напомним, ранее исследования показали, что лишь каждый третий житель Польши готов привиться против COVID-19, если бы вакцина была доступна уже сейчас. Но почти половина не намерены делать это. Остальные не имеют точного решения. По мнению министра здравоохранения республики Адама Недзельского, вакцинация трети жителей Польши не обеспечит население коллективным иммунитетом и не поможет республике победить пандемию.