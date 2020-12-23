Приштина, , 06:53 — REGNUM Конституционный суд Косово вечером 21 декабря одобрил запрос оппозиционной партии «Движение за самоопределение» от 11 июля 2020 года об аннулировании голоса депутата Этема Арифи в поддержку формирования правительства Авдуллы Хоти. Голос Арифи был 61-м и без него правительство Хоти неконституционно, поскольку обладает поддержкой лишь половины из 120 депутатов.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, голос Арифи был аннулирован из-за лишения его депутатского мандата после получения приговора за причастность к коррупции. Окончательный приговор Арифи был вынесен 20 августа 2020 года — бывшему депутату предстоит один год и три месяца заключения. Арифи — представитель малой партии косовских цыган, место в парламенте ему досталось по национальной квоте.

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Согласно решению Конституционного суда, и.о. президента Косово Вьоса Османи должна назначить дату проведения досрочных парламентских выборов.

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