Симферополь, , 00:03 — REGNUM Законопроект о запрете на возобновление подачи воды Днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который был внесён в Верховную раду Украины, вызвал осуждение пользователей сети. Граждане оставили свои комментарии 22 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Объяснить, конечно, можно, что угодно, но немцы во время блокады пытались перекрыть поставки продовольствия в город, а тут уже до воды дошло. Гитлер-то чужое гнобил, а тут с претензией на возврат, т. е номинально своё изничтожают. Как не поверни, у Украины незавидная роль», — написал Влад Л.

Многие комментаторы пришли к выводу, что России необходимо выставить ответный счёт для Украины. Граждане уверены, что пора усмирить деятельность руководства соседней страны, которая наносит ущерб населению Российской Федерации.

«Ну, раз так, надо поднять смету строительства Северокрымского канала, пересчитать на настоящий момент и выставить счёт Украине за деньги СССР, приемником которого РФ официально является. Деньги шли из бюджета Союза, заодно и за нахождение Крыма в составе УССР и Украины пусть аренду заплатят», — поделился мнением Андрей В.

Некоторые даже предложили рассмотреть возможность зеркальных мер по перекрытию воды для самой Украины. Граждане выразили уверенность в том, что в случае ответных мер Украина пересмотрит свою агрессивную политику.

«Пора начинать парламентские слушания в Госдуме России о возможных работах по перекрытию Днепра в верховьях и отводу вод в Волгу и на нужды водоснабжения России. И тогда послушать вопли с «незалежной», — пишет Сергей Л.

Ряд пользователей пришёл к мнению, что жители Крыма, в конечном счете, переживут ограничение подач воды на свою территорию со стороны Украины. Граждане считают, что Россия обеспечит полуостров достаточным количеством воды.

«Крым с трудом, но решит проблему воды. А история с отключением воды найдет имена своих родителей. Позорное наследство для их потомков», — считает пользователь Сергей.

Напомним, 21 декабря в Верховную раду Украины был внесен законопроект о запрете возобновления подачи днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.