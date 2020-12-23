Минск, , 04:32 — REGNUM В декабре цены на продовольствие в Белоруссии показали существенный рост в отличие от доходов белорусских граждан. Но поддерживать Александра Лукашенко по схеме «деньги в обмен на хорошие слова» Россия не прекращает. Почему укрепление Лукашенко для России означает продолжение приносящей ущерб самой России белорусской многовекторности», рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Многовекторный Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Казалось бы, украинский пример должен был вразумить в России тех, кто истово веровал в исцеляющую силу денежных подачек. Никакими выгодами и льготами не удалось удержать «рвущуюся в Европу» Украину в орбите российских интересов. Но урок, судя по происходящему на «белорусском дипломатическом фронте», не пошел российским ответственным лицам впрок, ведь теперь подобное пытаются проделать в отношении Белоруссии.

Как иначе понять все более и более крупные «отступные», выплачиваемые Москвой Лукашенко в ответ на все более антироссийскую риторику, пусть даже не всегда исполняемую непосредственно им самим. Но и те русофобские тусовки, которые возникли не сами по себе, а были заботливо выпестованы Лукашенко и его подчиненными, не собираются снижать накал борьбы за антироссийскую Белоруссию, сколько бы денег ни получил от Москвы Лукашенко. Почему российско-белорусские отношения настроены так, что российский налогоплательщик оплачивает крупную долю лукашенковских «хотелок»? Читайте статью Сергея Артёменко «Лукашенко продолжает доить Россию. Россия платит и молчит».