Москва, , 16:10 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

«Законопроект восполняет правовой пробел», — привел аргумент для принятия законопроекта депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Предлагается дополнить статью 267 Уголовного кодекса новыми квалифицированными составами, которые предусматривают различную уголовную ответственность за такие деяния в зависимости от степени причиненного ущерба здоровью человека и величины ущерба.

Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Поправками также предусматривается, что «разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, а равно умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц», наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Для наказания будет доказываться умысел блокировки дорог и путей, уточнил Вяткин.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») отметил эластичность предлагаемых норм, указав на то, что под поправки подпадут также ситуации на тротуаре и пешеходы.

В свою очередь, депутат Госдумы Зариф Байгускаров («Единая Россия») обратил внимание на то, что под нормы законопроекта подпадают кавказские свадьбы, когда машины перекрывают дороги, а скорая помощь не может проехать.

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