Москва, , 00:03 — REGNUM Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия саботирует любые обсуждения и инициативы Киева в рамках Трёхсторонней контактной группы по Донбассу, требуя пересмотра статуса региона, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 22 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Вообще-то пора признать, что при выходе так называемой Украины из СССР, забыли вернуть исконно российские земли с преобладанием русского населения, другие страны не стесняются претендовать на земли потерянные в результате Второй мировой войны. А Россия не проигрывала, поэтому имеет право и должна требовать возврата земель принадлежащих России», — считает пользователь под псевдонимом «Цезарь».

Многие комментаторы выразили своё отношение к личности самого Кравчука, который, по их мнению, принёс много зла Советскому Союзу. Поэтому, уверены граждане, данный политик не имеет морального права упрекать в чём-либо Российскую Федерацию.

«Человек, разваливший СССР, предавший свою партию и своих друзей-товарищей, ещё может о чём-то говорить?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Победитель».

Некоторые пользователи не поняли суть претензий со стороны Кравчука. Люди отметили, что минские соглашения до сих пор действуют и решение установить мир на территории Донбасса все ожидают именно от Украины.

«Не понимаю суть проблемы. Соглашения записаны на бумаге, подписаны официальными уполномоченными лицами. Либо они выполняются, либо нет. Кто и что должен выполнять, а также последовательность выполнения, прописано там же. Все остальное это болтология призванная отвлечь от невыполнения обязательств. Россия блокирует процесс? Не вопрос, приведите конкретный пункт соглашений, покажите, что предшествующие ему пункты выполнены и предъявляйте конкретные обоснованные претензии», — написал Евгений Б.

Отдельные пользователи предположили, что первый президент Украины имеет некие проблемы со здоровьем. Именно этот недуг, по мнению людей, и стал причиной обвинений в сторону Российской Федерации.

«Грех смеяться над больным старым человеком! У меня сосед приблизительно в таком возрасте, так он стоя у себя во дворе (его на улицу по понятным причинам не выпускают) просит у всех проходящих мимо каши, а Кравчук зациклился на Российской угрозе. Каждый по-своему с ума сходит!», — поделился мнением Сергей Ч.

Напомним, 21 декабря первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что Россия саботирует любые обсуждения и инициативы Киева в рамках Трёхсторонней контактной группы по Донбассу, требуя пересмотра статуса региона.