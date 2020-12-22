Москва, , 16:03 — REGNUM Комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы» в первую очередь реализацией нацпроектов по экспорту и производительности труда, а также вопросами защиты региональных бюджетов и смягчению бюджетной политики, сообщил глава комиссии, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Несколько основных направлений — это нацпроекты, два нацпроекта — экспорт и производительность труда… Вопросы межбюджетных отношений. Год непростой, сложный для региональных бюджетов, и основная задача, которую мы перед собой ставили — защитить региональные бюджеты, у которых снизились доходы и увеличились расходы. Была проведена слаженная командная работа и с губернаторами, и с правительством», — рассказал Алексей Текслер представителям СМИ.

Так, глава комиссии заявил о намерениях продолжить дальнейшую работу по смягчению бюджетной политики и после 2021 года.

Автор «Мы рассчитываем, что новый Госсовет с ориентацией на работу с регионами позволит добиться дополнительных возможностей регионам ‑ и финансовых, и институциональных», — заключил глава комиссии «Экономика и финансы».

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