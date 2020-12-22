Москва, , 15:57 — REGNUM Приоритетным направлением в работе комиссии Госсовета по направлению «Коммуникации, связь и цифровая экономика» станет перевод обращений жителей в Ростеестр, Роскадастр, а также по вопросам предоставления выплат в онлайн-формат, рассказал журналистам губернатор Московской области, глава комиссии Андрей Воробьев.

«Приоритеты мы смотрим из количества обращений в МФЦ, и видим что львиная доля обращений — это в Росреестр, росткадастр, предоставление различных выплат. Все это должно быть переведено в цифру, и это является главной стратегической задачей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Говоря об актуальных темах губернатор отметил вакцинацию и получение результатов ПЦР тестов, которые приходят смс-сообщением и в личный кабинет. При этом цифровизация имеет прикладной характер, и человеку должно быть быстро удобно, без «бумажной лишней волокиты» получить услугу, подчеркнул глава Подмосковья.

«Огромное количество заказов делаем онлайн, и это стало нормой… Это удобно, быстро и часто дешевле. Задача государственные и муниципальные услуги также сделать доступными. Для этого должны быть готовы цифровые базы. И в этом году принято стратегическое решение, отформатированы базы, которые позволят регистрировать ребёнка в детский сад или школу не выходя из дома», — заявил губернатор.

«Наша задача вместе с правительством внедрить это как можно быстрее. Что-то уже работает», — цитирует слова Андрея Воробьева ТАСС.

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