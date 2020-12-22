Москва, , 15:56 — REGNUM Если кандидат на пост президента США Джозеф Байден станет главой Белого дома, то он, скорее всего, будет мало интересоваться внешней политикой вообще и Северной Кореей в частности, полагаясь чаще на мнение экспертов, близких к Демократической партии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков.

«Однако именно среди экспертов, близких к Демократической партии, в последние пять-десять лет крепнет убеждение, что ядерное разоружение Северной Кореи является нереалистической и недостижимой целью, — сказал Ланьков. — И что надо сосредоточиться на соглашении о замораживании или частичном сокращении северокорейского ядерного потенциала. Такие меры будут в риторических целях представлены как первые шаги к ядерному разоружению. Таким образом, хотя Байден, скорее всего, искренне считает, что говорить с Ким Чен Ыном не о чем, не исключено, что он переменит свое мнение через несколько месяцев, поговорив со своими советниками».

Как подчеркнул Ланьков, возможно, что перемене его мнения может поспособствовать возобновление ядерных испытаний МБР Северной Кореи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что во внешней политике Байден будет жестче, чем президент США Дональд Трамп.

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