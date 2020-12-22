Москва, , 15:54 — REGNUM Кандидат в президенты США Джозеф Байден в настоящее время де-факто отвергает переговоры с КНДР, но не исключено, что его позиция изменится, когда он возглавит Белый дом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря рассказал профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков.

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«Чего хочет от КНДР Байден? Вопрос сложный. Потому что мы имеем набор противоречивых сигналов. С одной стороны, сам Байден в своих дебатах с Трампом обвинил того в том, что тот вообще имеет дело с Ким Чен Ыном, которого Байден назвал «гопником», — призвал не забывать Ланьков. — Байден сказал, что переговоры с Северной Кореей имеют смысл лишь постольку, поскольку Северная Корея готова говорить о сдаче ядерного оружия. Учитывая, что Северная Корея ни при каких обстоятельствах не будет говорить о сдаче ядерного оружия, это означает, что линия Байдена исключает переговоры с Северной Кореей».

С другой стороны, как полагает Ланьков, слишком большого значения этому придавать не стоит.

«Опыт показывает, что позиции, с которыми президент приходит в Белый дом, далеко не всегда совпадают с той политикой, которую он потом ведет», — сказал Ланьков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, чего в КНДР ждут от политики Байдена.

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