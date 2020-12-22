Москва, , 16:00 — REGNUM Заявление бизнесмена Олега Дерипаски, в котором он предложил ввести уголовную ответственность за «провоцирование санкций», приравняв их к измене Родине, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё отношение 22 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Санкции бьют не по нашим олигархам, а по нам… Американцы с начала 90-х уничтожают советскую цивилизацию. Это их главная цель», — поделился мнением пользователь Алексей.

Ряд пользователей сообщили о своей солидарности с мнением бизнесмена. Они считают, что те, кто призывает к введению новых санкций против России, по сути, призывает к атаке на благосостояние граждан страны.

«А я согласна с мнением Дерипаски. В мире идёт необъявленная война, причём в самых разных формах — от санкционной до информационной. И тот, кто обращается к стране-противнику с целью наложить санкции на граждан своей страны — коллаборант. Следовательно, и поступать с ним следует соответствующим образом, характерным для военного положения. Не расстреливать, нет, но предъявлять обвинение в измене и работе на интересы другого государства», — пишет Елена С.

Другие же предложили дополнительно к данному преследованию ввести наказание за ряд других вещей, которые, как считают они, наносят ущерб экономике и обороноспособности страны.

«В точку. И прежде всего ввести в УК высшую меру наказания прямо на месте рассматривать дела, судить и приводить в действие решение за воровство денег из бюджета, за вывод денег из страны, за тройное гражданство, за активы за рубежом у близких детей родственников друзей и их друзей и родственников в пятом касании», — считает Михаил Г.

Нашлись и те, кто оказался ошарашен подобным заявлением бизнесмена. По их мнению, Дерипаска не является представителем «простого народа России» и его интересы не пересекаются с интересами большинства граждан страны.

«Миллиардер Дерипаска, проживающий, по данным СМИ, вместе со своей семьёй на Кипре… предлагает простых граждан России, которые «провоцируют» США на введение экономических санкций против Газпрома и российских олигархов, привлекать к уголовной ответственности и приравнивать мнение граждан России, по данной проблеме, к государственной измене. Да, такого в России не было давно», — написал Александр А.

Напомним, 21 декабря бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность за «провоцирование санкций», приравняв их к измене Родине.