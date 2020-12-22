Москва, , 15:52 — REGNUM В Северной Корее понимают, что реальной угрозы американского вторжения больше нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков, отвечая на вопрос, чего ждет руководство КНДР от кандидата на пост президента США Джозефа Байдена.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ожидаемый итог: выборщики отдали голоса Джо Байдену — все новости»

«Позиция КНДР однозначная. Они хотят, чтобы американская сторона пошла на компромисс и, признав Северную Корею ядерной державой, согласилась на существенное ослабление санкций ООН, — сказал Ланьков. — В идеале северокорейцам хотелось бы, чтобы американцы также подписали какие-то документы, формально завершающие Корейскую войну, которая технически завершилась в 1953 году просто соглашением о перемирии. И, разумеется, оказали бы Северной Корее прямую и косвенную помощь. Корейцы понимают, что реальной угрозы американского нападения нет. В том числе именно из-за того, что у КНДР есть ядерное оружие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков оценил результативность политики президента США Дональда Трампа в отношении КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп упустил целый ряд возможностей договориться с КНДР – кореевед

Читайте развитие сюжета: Байден может пересмотреть свое отношение к Северной Корее – прогноз