Минск, , 15:47 — REGNUM В ответ на санкции Евросоюза официальный Минск принял ответные меры, включающие запрет на въезд политиков ЕС и сворачивание программ гуманитарного и иного сотрудничества. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, в министерстве внимательно изучили весь одобренный Советом ЕС «третий пакет рестриктивных мер» в отношении официального Минска и предложили ответные действия.

«Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Белоруссии и на территорию Союзного государства — с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией. Мы предпримем ряд действий, естественно, юридического характера в ответ на включение абсолютно необоснованное ряда предприятий и персоналий в список евосоюзовский», — рассказал Макей.

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«Принято решение также об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Белоруссии, в том числе действующие и под эгидами посольств иностранных государств», — добавил глава МИД Белоруссии.

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