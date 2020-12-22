Москва, , 15:47 — REGNUM Переговоры с заместителем премьер-министра Катара, главой МИД страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани проведет 23 декабря в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 22 декабря сообщается в комментарии МИД РФ.

«23 декабря министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе переговоров стороны проведут обсуждение региональных кризисов, такие, как в Сирии и Ливии, рассмотрят вопросы урегулирования на Ближнем Востоке и уделят внимание вопросам, связанным с торгово-экономическим взаимодействием.

«Планируется также обсудить комплекс вопросов устойчивой стабилизации обстановки в зоне Персидского залива через согласование расположенными в этом районе странами конкретных практических шагов, призванных укрепить взаимное доверие, создать благоприятные условия для налаживания диалога и снижения напряженности», — также говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министры иностранных дел Индонезии и Турции обсудили ситуацию в Палестине и последние события на Ближнем Востоке.