Ереван, , 15:44 — REGNUM Участники митинга за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали устанавливать палатки площади Республики в центре Еревана, где проходит акция протеста.

Читайте также: В Ереване начался митинг за отставку Пашиняна

Сначала полицейские пытались помешать протестующим, но после вмешательства депутатов оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» разрешили установить палатки, пишет «Интерфакс». Всего на площади уже разместили четыре палатки.

Ранее по теме: Протестующие в Ереване собрались у здания генеральной прокуратуры

Пока ситуация на митинге спокойная, стычек не происходит, провокаций со стороны протестующих нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря на площади Республики в Ереване, напротив здания правительства страны, проходит массовый митинг, организованный армянской оппозицией. Участники протестной акции требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее к требованию об отставке Пашиняна присоединились многие представители науки, спорта и культуры страны, Академия наук Армении, Ереванский государственный университет и ряд других государственных вузов республики.