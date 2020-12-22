Москва, , 15:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за хулиганство, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

В проектной части первой рассматриваемой статьи 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса предлагается предусмотреть ответственность за хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения. При этом такой квалифицирующий признак, как «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» предлагается исключить и перенести его в часть вторую статьи 213 УК РФ, установив тем самым повышенную ответственность за хулиганство. Одновременно в части второй статьи 213 УК РФ предлагается установить ответственность за хулиганство, совершенное группой лиц.

Так, например, хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, будет грозить штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет.

«Испугались событий в Белоруссии? Превентивные меры готовите?» — задал риторический вопрос депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов.