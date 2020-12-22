Киев, , 15:52 — REGNUM Правительство США обеспокоено нарушениями режима тишины, зафиксированными за последнее время в Донбассе. Об этом сказано в заявлении посольства США на Украине, опубликованном 22 декабря на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

«Обеспокоены известиями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения», — сказано в сообщении.

Американские дипломаты возложили ответственность за ситуацию в регионе на Россию и призвали «прекратить агрессию».

Напомним, война в Донбассе началась в 2014 году после государственного переворота на Украине. Новое незаконное правительство в Киеве направило ВСУ и националистов в Донбасс для подавления недовольных. При этом украинские политики и СМИ, пытаясь снять с себя ответственность за разжигание войны, бездоказательно заявляют о некой «российской агрессии».

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